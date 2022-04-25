Небольшой дождь ожидается в Псковской области 25 апреля

25 апреля в Псковской области будет облачно с прояснениями. Днем в некоторых районах ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью – без существенных осадков. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.
Днем температура воздуха составит до +10...+15 градусов, ночью – до +0...+5 градусов.
Фото: Арсений Тимашов
В Пскове существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1...+3 градусов.
В Великих Луках днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура днем будет от +13 до+15 градусов, ночью от +1 до +3 градусов.