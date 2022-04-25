Небольшой дождь ожидается в Псковской области 25 апреля

25 апреля в Псковской области будет облачно с прояснениями. Днем в некоторых районах ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью – без существенных осадков. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.