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Досуг / Погода

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 25 апреля

25 апреля 2022 года, 09:24

25 апреля в Псковской области будет облачно с прояснениями. Днем в некоторых районах ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью – без существенных осадков. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.

Небольшой дождь ожидается в Псковской области 25 апреля

Фото: Арсений Тимашов
Днем температура воздуха составит до +10...+15 градусов, ночью – до +0...+5 градусов.

В Пскове существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1...+3 градусов.

В Великих Луках днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура днем будет от +13 до+15 градусов, ночью от +1 до +3 градусов.

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