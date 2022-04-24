800 человек приняли участие в VII Псковском марафоне

24 апреля на старт дистанций VII Псковского марафона вышли 800 человек, сообщают организаторы мероприятия.

Несмотря на дождь, на стадион «Машиностроитель» в Пскове пришли все участники. 24 апреля им предстояло преодолеть дистанции 1; 5; 10,5; 21,1 и 42,2 километра.

Нововведениями 2022 года стали дистанции в 1 и 5 километров, которые добавили для начинающих бегунов.

Ранее, 23 апреля, состоялись детские забеги. Как сообщает Псковское агентство информации, самому юным участником стал ребенок возрастом 2,5 года.

Результаты забегов по ссылке.