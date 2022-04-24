Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

800 человек приняли участие в VII Псковском марафоне

24 апреля 2022 года, 17:30

24 апреля на старт дистанций VII Псковского марафона вышли 800 человек, сообщают организаторы мероприятия.

800 человек приняли участие в VII Псковском марафоне

Фото: ПАИ

Несмотря на дождь, на стадион «Машиностроитель» в Пскове пришли все участники. 24 апреля им предстояло преодолеть дистанции 1; 5; 10,5; 21,1 и 42,2 километра.

Нововведениями 2022 года стали дистанции в 1 и 5 километров, которые добавили для начинающих бегунов.

Ранее, 23 апреля, состоялись детские забеги. Как сообщает Псковское агентство информации, самому юным участником стал ребенок возрастом 2,5 года.

Результаты забегов по ссылке.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Что ожидается в Пскове на 9 мая, расскажут в очередном выпуске «Псковского телеграма Online»
Девушку госпитализировали в результате ДТП в Печорском районе
Полиция продолжает разыскивать глухонемого жителя города Пскова
В Псковской области начался пожароопасный сезон
Михаил Ведерников: Желаю вам встретить Светлое Христово Воскресение в кругу близких и родных
55 случаев COVID-19 выявили в Псковской области 22 апреля
Территорию Финского парка в Пскове приведут в порядок к июню
Ведерников: Праздник Пасхи в Псковской области пройдет в привычном и полноценном формате
Псковский губернатор поздравил коллектив музея «Ледовое побоище» в Самолве с 10-летним юбилеем

Комментарии

Авторизация
No comments
Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая

Спорт / Соревнования
21 апреля 12:15

Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая
72-летний участник Псковского марафона: Побегу в свое удовольствие

Спорт
20 апреля 15:33

72-летний участник Псковского марафона: Побегу в свое удовольствие

Житель Смоленской области станет самым возрастным участником на дистанции 42 км

Праздник бега

Спорт
18 апреля 19:47

Праздник бега

Организаторы Псковского марафона обещают новые рекорды