800 человек приняли участие в VII Псковском марафоне

24 апреля на старт дистанций VII Псковского марафона вышли 800 человек, сообщают организаторы мероприятия.
24 апреля на старт дистанций VII Псковского марафона вышли 800 человек, сообщают организаторы мероприятия.
Несмотря на дождь, на стадион «Машиностроитель» в Пскове пришли все участники. 24 апреля им предстояло преодолеть дистанции 1; 5; 10,5; 21,1 и 42,2 километра.
Нововведениями 2022 года стали дистанции в 1 и 5 километров, которые добавили для начинающих бегунов.
Ранее, 23 апреля, состоялись детские забеги. Как сообщает Псковское агентство информации, самому юным участником стал ребенок возрастом 2,5 года.
Результаты забегов по ссылке.