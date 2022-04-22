Волейболист из Пскова: Наш волейбол отличается своим силовым подходом

«Наш волейбол отличается своим силовым подходом - прыгай выше, бей сильнее, но в последнее время тенденция меняется, тренерские составы молодеют, системы подготовки берутся из-за рубежа», – заявил пскович и профессиональный волейболист Егор Логунов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он также рассказал, что успешно играет в составе зарубежных волейбольных команд. «Последние три сезона я играл за границей: во Франции, на Кипре, в Саудовской Аравии, стал бронзовым призером Кубка в Дубае», – рассказал гость.

Егор Логунов подчеркнул, что во всех странах уровень волейбола разный, так российский второй дивизион можно сопоставить по силе с топовым чемпионатом, например, в Саудовской Аравии.

Егор Логунов – бронзовый призер чемпионата мира в Бразилии среди молодежных команд, профессиональный волейболист, воспитанник псковской школы волейбола.