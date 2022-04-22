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Досуг / Погода

До +17 градусов прогнозируется в Псковской области 22 апреля

22 апреля 2022 года, 09:27

22 апреля по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +12…+17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +17 градусов прогнозируется в Псковской области 22 апреля

Источник: pixabay.com

Согласно прогнозам синоптиков, 22 апреля по Псковской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется. Ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +15…+17 градусов. Ночью похолодает до +2…+4 градусов.

В Великих Луках также без осадков. Дневная температура составит +14…+16 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов.

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