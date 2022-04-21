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Происшествия / ДТП

Водитель погиб в Новоржевском районе в результате ДТП с участием «скорой помощи»

21 апреля 2022 года, 19:30

21 апреля в Новоржевском районе в результате ДТП погиб человек. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Водитель погиб в Новоржевском районе в результате ДТП с участием «скорой помощи»

Фото: ПАИ

Авария произошла на затяжном повороте на деревню Булохово, там столкнулись легковой автомобиль Fiat и «скорая помощь».

Очевидцы сообщили, легковая машина на большой скорости выехала на встречную полосу. Ее водитель от сильного удара погиб на месте. В машине «скорой» зажало фельдшеров. Они получили различные травмы. Медики оказывают им помощь.

На месте работают сотрудники ДПС, полиции, пожарные, а также бригады скорой помощи.

Водитель погиб в Новоржевском районе в результате ДТП с участием «скорой помощи»

Фото: ПАИ
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