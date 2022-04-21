Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

24 апреля из-за соревнований по бегу перекроют участок улицы Кузнецкой в Пскове

21 апреля 2022 года, 14:00

Из-за соревнований по бегу в Пскове 24 апреля будет перекрыт участок улицы Кузнецкой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

24 апреля из-за соревнований по бегу перекроют участок улицы Кузнецкой в Пскове

Фото администрации Пскова

Для автотранспорта движение по улице Кузнецкой на участке от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта будет закрыто 24 апреля с 09.30 до 15.00. Связано это с проведением спортивных соревнований по бегу Псковский марафон.

«В качестве объезда предлагается использовать улицу Гражданскую», – сообщили в администрации Пскова.

VII Псковский марафон пройдет в Пскове с 23 по 24 апреля. В соревнованиях примут участие 800 спортсменов из 20 российских регионов. В рамках марафона состоятся старты на 200 и 400 метров для малышей, а также на 1, 5, 10, 21 и 42 км для учащихся школ и взрослых.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове закрываются консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии
Более 60 случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки
Эдуард Джагитян: Политика ЦБ приспосабливает экономику РФ к санкционному давлению так, чтобы было движение вперёд
Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая
29 апреля на телеканале «Спас» покажут снятый в Псковской области фильм «Русь и Ганза. Путь навстречу»
Псковские турфирмы готовы помочь отправить школьников в загородные лагеря
На асфальтирование двух улиц в Бежаницах направят порядка 11 млн рублей
Четыре ребёнка пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
Положение легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне

Комментарии

Авторизация
No comments
Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая

Спорт / Соревнования
21 апреля 12:15

Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая
72-летний участник Псковского марафона: Побегу в свое удовольствие

Спорт
20 апреля 15:33

72-летний участник Псковского марафона: Побегу в свое удовольствие

Житель Смоленской области станет самым возрастным участником на дистанции 42 км

Праздник бега

Спорт
18 апреля 19:47

Праздник бега

Организаторы Псковского марафона обещают новые рекорды