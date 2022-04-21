24 апреля из-за соревнований по бегу перекроют участок улицы Кузнецкой в Пскове

Из-за соревнований по бегу в Пскове 24 апреля будет перекрыт участок улицы Кузнецкой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для автотранспорта движение по улице Кузнецкой на участке от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта будет закрыто 24 апреля с 09.30 до 15.00. Связано это с проведением спортивных соревнований по бегу Псковский марафон.

«В качестве объезда предлагается использовать улицу Гражданскую», – сообщили в администрации Пскова.

VII Псковский марафон пройдет в Пскове с 23 по 24 апреля. В соревнованиях примут участие 800 спортсменов из 20 российских регионов. В рамках марафона состоятся старты на 200 и 400 метров для малышей, а также на 1, 5, 10, 21 и 42 км для учащихся школ и взрослых.