Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая

21 апреля 2022 года, 12:15

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, забег вновь пройдёт в оффлайн-формате.

Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая
Эстафета на призы газеты «Псковская правда»
Фото Андрея Степанова

Для участников подготовлены пять маршрутов, которые пройдут по набережной реки Великой в Пскове.

Традиционно в забеге могут принять участие команды от школ, ссузов и вузов области, предприятий, организаций, учреждений и силовых структур. Отдельно будут соревноваться семейные команды.

В настоящее время идёт приём заявок на участие в легкоатлетической эстафете. Их можно подать в МБУ «СШОР «Надежда» по адресу: Псков, улица Гагарина, дом 5а, или по электронной почте nadejda.school@gmail.com. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Предварительные заявки принимаются до 29 апреля. Подать именные заявки и получить номера команды образовательных организаций смогут 29 апреля с 9:00 до 18:00в МБУ «СШОР «Надежда» (улица Гагарина, дом 5а). Участники семейных и корпортивных маршрутов смогут зарегистрироваться и также получить номера 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, дом 25).

При подаче заявки необходимо предоставить карточку команды и медицинский допуск (медицинскую справку).

Организаторами спортивного праздника выступают АНО «ИД Медиацентр 60», Комитет по спорту Псковской области, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и МБУ «СШОР «Надежда».

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из самых масштабных спортивных мероприятий Псковской области. Её история началась в мае 1945 года. Эстафета проводится ежегодно, но в период действия противоковидных ограничений она перешла в онлайн-формат.  

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

24 апреля из-за соревнований по бегу перекроют участок улицы Кузнецкой в Пскове
В Пскове закрываются консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии
Более 60 случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки
Эдуард Джагитян: Политика ЦБ приспосабливает экономику РФ к санкционному давлению так, чтобы было движение вперёд
29 апреля на телеканале «Спас» покажут снятый в Псковской области фильм «Русь и Ганза. Путь навстречу»
Псковские турфирмы готовы помочь отправить школьников в загородные лагеря
На асфальтирование двух улиц в Бежаницах направят порядка 11 млн рублей
Четыре ребёнка пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю
Положение легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Эстафета «Псковской правды»
Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из немногих мероприятий в России, чья традиция не прерывалась с 1945 года. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. С тех пор она повторяется каждый год!
Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая

Спорт / Соревнования
21 апреля 12:15

Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая
72-летний участник Псковского марафона: Побегу в свое удовольствие

Спорт
20 апреля 15:33

72-летний участник Псковского марафона: Побегу в свое удовольствие

Житель Смоленской области станет самым возрастным участником на дистанции 42 км

Праздник бега

Спорт
18 апреля 19:47

Праздник бега

Организаторы Псковского марафона обещают новые рекорды