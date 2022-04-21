Эстафета «Псковской правды» состоится 5 мая

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне состоится 5 мая. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, забег вновь пройдёт в оффлайн-формате.

Для участников подготовлены пять маршрутов, которые пройдут по набережной реки Великой в Пскове.

Традиционно в забеге могут принять участие команды от школ, ссузов и вузов области, предприятий, организаций, учреждений и силовых структур. Отдельно будут соревноваться семейные команды.

В настоящее время идёт приём заявок на участие в легкоатлетической эстафете. Их можно подать в МБУ «СШОР «Надежда» по адресу: Псков, улица Гагарина, дом 5а, или по электронной почте nadejda.school@gmail.com. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Предварительные заявки принимаются до 29 апреля. Подать именные заявки и получить номера команды образовательных организаций смогут 29 апреля с 9:00 до 18:00в МБУ «СШОР «Надежда» (улица Гагарина, дом 5а). Участники семейных и корпортивных маршрутов смогут зарегистрироваться и также получить номера 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, дом 25).

При подаче заявки необходимо предоставить карточку команды и медицинский допуск (медицинскую справку).

Организаторами спортивного праздника выступают АНО «ИД Медиацентр 60», Комитет по спорту Псковской области, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и МБУ «СШОР «Надежда».

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из самых масштабных спортивных мероприятий Псковской области. Её история началась в мае 1945 года. Эстафета проводится ежегодно, но в период действия противоковидных ограничений она перешла в онлайн-формат.