Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

День без осадков обещают псковичам 21 апреля

21 апреля 2022 года, 09:31

21 апреля по территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

День без осадков обещают псковичам 21 апреля

Фото Дарьи Хватковой

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, по Псковской области ожидается переменная облачность. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +13…+18 градусов, в ночное – 0…+5 градусов.

В Пскове дневная температура составит +15…+17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов. В Великих Луках днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. Ночью похолодает до +1…+3 градусов.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Горводоканал предупредил о возможном отключении водоснабжения на трех улицах Пскова 21 апреля
В Великую субботу и Пасху для псковичей организуют подвоз на городские кладбища
Порядка 24,5 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники выделено в этом учебном году в России
На два дня закроют движение машин на участке улицы Красноармейской в Пскове
До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 апреля
Четыре района Псковской области получат поощрительные гранты
1 мая в Псковской области пройдет девятый этап Кубка России по ралли
Задержали еще шесть участников нападения на десантников шестой роты
Псковские экипажи присоединятся к профсоюзному автопробегу в честь 1 мая

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг