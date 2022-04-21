День без осадков обещают псковичам 21 апреля

21 апреля по территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, по Псковской области ожидается переменная облачность. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +13…+18 градусов, в ночное – 0…+5 градусов.

В Пскове дневная температура составит +15…+17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов. В Великих Луках днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. Ночью похолодает до +1…+3 градусов.