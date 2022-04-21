В Великую субботу и Пасху для псковичей организуют подвоз на городские кладбища

Городские власти по многочисленным просьбам организуют подвоз псковичей на городские кладбища в Великую субботу и Пасху. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

По его словам, в праздничные выходные, 23 и 24 апреля, для подвоза псковичей на городские кладбища выделят два низкопольных автобуса малого класса «Газель City» вместимостью до 22 человек.

Борис Елкин подчеркнул, что курсируемый общественный транспорт также будет приспособлен для перевозки маломобильных граждан. Однако в таком случаев в автобусе одновременно смогут находиться до 19 человек.