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Транспорт / Инфраструктура

В Великую субботу и Пасху для псковичей организуют подвоз на городские кладбища

21 апреля 2022 года, 08:33

Городские власти по многочисленным просьбам организуют подвоз псковичей на городские кладбища в Великую субботу и Пасху. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

В Великую субботу и Пасху для псковичей организуют подвоз на городские кладбища

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

По его словам, в праздничные выходные, 23 и 24 апреля, для подвоза псковичей на городские кладбища выделят два низкопольных автобуса малого класса «Газель City» вместимостью до 22 человек.

Борис Елкин подчеркнул, что курсируемый общественный транспорт также будет приспособлен для перевозки маломобильных граждан. Однако в таком случаев в автобусе одновременно смогут находиться до 19 человек.

В Великую субботу и Пасху для псковичей организуют подвоз на городские кладбища

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина
В Великую субботу и Пасху для псковичей организуют подвоз на городские кладбища

Фото из Телеграм-канала Бориса Елкина

Глава администрации Пскова сообщил, что в Великую субботу и Пасху автобусы будут курсировать с 09.00 до 15.00 по двум маршрутам: от кладбища «Орлецы-2» до кладбища «Орлецы-3» с остановкой на повороте на «Орлецы-3», а также от Крестов (у шпиля) до кладбища «Кресты» («Белый мох»).

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