На два дня закроют движение машин на участке улицы Красноармейской в Пскове

С 9:00 21 апреля до 20:00 22 апреля движение автомобилей по улице Красноармейской на участке от улицы Максима Горького до улицы Петровской в Пскове будет закрыто. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Рабочие будут восстанавливать изношенные слои покрытия проезжей части. Для объезда рекомендуется использовать улицы Розы Люксембург и Госпитальная.

Контракт по выполнению работ заключен с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Специалисты занимаются ямочном ремонте методом нарезания карт. Подобные работы уже завершили на улицах Киселева, Никольской, Восточном проезде, перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург. Далее аналогичные работы планируют провести на улице Гражданской (от дома № 27 до площади Героев-Десантников) и у школы №23 на улице Розы Люксембург. Работы необходимо выполнить до 1 июля.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – сообщили в пресс-службе.