Участок проезда вдоль Октябрьского проспекта в Пскове сделали пешеходной зоной

Проезд и парковку автотранспорта на участке проезда от улицы Гражданской до дома №36 по Октябрьскому проспекту запретили в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение об организации пешеходной зоны вдоль сквера И. К. Кикоина и дома №38 по Октябрьскому проспекту приняли в конце 2021 года на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

В настоящее время на участке проезда от улицы Гражданской до дома №36 по Октябрьскому проспекту установлены соответствующие дорожные знаки, которые запрещают парковку и проезд автомобилей на данной территории.

«Это создаст условия для комфортного отдыха в сквере псковичей и гостей города», – подчеркнули в администрации Пскова.