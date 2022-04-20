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Транспорт / Инфраструктура

Участок проезда вдоль Октябрьского проспекта в Пскове сделали пешеходной зоной

20 апреля 2022 года, 10:40

Проезд и парковку автотранспорта на участке проезда от улицы Гражданской до дома №36 по Октябрьскому проспекту запретили в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участок проезда вдоль Октябрьского проспекта в Пскове сделали пешеходной зоной

Фото администрации города Пскова

Решение об организации пешеходной зоны вдоль сквера И. К. Кикоина и дома №38 по Октябрьскому проспекту приняли в конце 2021 года на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Участок проезда вдоль Октябрьского проспекта в Пскове сделали пешеходной зоной

Фото администрации города Пскова

В настоящее время на участке проезда от улицы Гражданской до дома №36 по Октябрьскому проспекту установлены соответствующие дорожные знаки, которые запрещают парковку и проезд автомобилей на данной территории.

«Это создаст условия для комфортного отдыха в сквере псковичей и гостей города», – подчеркнули в администрации Пскова.

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