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Досуг / Погода

До +18 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля

20 апреля 2022 года, 09:30

20 апреля по территории Псковской области дневная температура составит +13…+18 градусов, ночная – +1…+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +18 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозам синоптиков, 20 апреля по Псковской области ожидается переменная облачность. В этот день по территории региона существенных осадков не прогнозируется. Ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове без осадков. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +15…+17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов.

В Великих Луках в этот день также осадки не прогнозируются. Дневная температура составит +14…+16 градусов, ночная – +3…+5 градусов.

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