Из-за дорожных работ в Пскове на сутки перекроют участок улицы Ветряной

На одни сутки из-за дорожных работ перекроют участок улицы Ветряной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В связи с проведением дорожных работ с 20 по 21 апреля в Пскове временно ограничат движение транспорта на участке улицы Ветряной между улицами Богданово и Белинского.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть указанную информацию при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков», – сообщили в городской администрации.