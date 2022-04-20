Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Из-за дорожных работ в Пскове на сутки перекроют участок улицы Ветряной

20 апреля 2022 года, 09:00

На одни сутки из-за дорожных работ перекроют участок улицы Ветряной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Из-за дорожных работ в Пскове на сутки перекроют участок улицы Ветряной

Фото администрации Пскова

В связи с проведением дорожных работ с 20 по 21 апреля в Пскове временно ограничат движение транспорта на участке улицы Ветряной между улицами Богданово и Белинского.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть указанную информацию при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков», – сообщили в городской администрации.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Четырех псковичей наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
По факту убийства мужчины в Острове возбудили уголовное дело
Кириенко: Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом
Тысячу цветов доставили для украшения псковских храмов к Пасхе
Алексей Кириллов считает, что общение в соцсетях для жителей многоэтажек не должно заменять общие собрания
Директор «ПсковЖилСервиса»: Управляйки, игнорирующие жалобы жильцов, будут вынуждены уйти с рынка
Сигареты в тайниках обнаружили псковские таможенники на российско-латвийской границе
Две умные спортивные площадки установят в Псковской области
Более 140 беженцев из ЛДНР и Украины пожелали найти работу в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Автодилеры затаились

Транспорт / Автопарк
4 марта 15:38

Автодилеры затаились

Что происходит на псковском авторынке?
Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Транспорт / Автопарк
25 февраля 17:32

Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

Транспорт / Инфраструктура
15 февраля 17:45

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу