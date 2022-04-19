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Происшествия

Сигареты в тайниках обнаружили псковские таможенники на российско-латвийской границе

19 апреля 2022 года, 17:18

Псковские таможенники обнаружили табачную продукцию в тайниках в двух вагонах, перемещающих в Латвию уголь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При осмотре, совершаемом на таможенном посту ЖДПП Скангали в Пыталовском районе, сотрудники таможни обратили внимание на замазанные грязью поверхности балок жесткости на торцевых частях вагонов. Очистив их, таможенники обнаружили полости с крышками, закрепляющимися с помощью магнита.

В первом вагоне обнаружили шесть тайников, во втором – два. Из них извлекли связанные между собой брикеты с сигаретами.

Таможенники изъяли 5 тыс. 640 пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации. Их предварительная стоимость составляет порядка 370 тыс. рублей.

Проводятся проверочные мероприятия.

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