Две умные спортивные площадки установят в Псковской области

Два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появятся в Псковской области. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елену Чернышову.

«Люди смогут подойти к тренажеру, навести смартфон на QR-код и узнать, как правильно заниматься на тренажере», – поделилась спикер.

Соглашение, согласно которому в 2022 году должны закупить оборудование для двух умных площадок, уже подписано.

«Минспорт за счёт сэкономленных средств от международных соревнований выделяет дополнительные средства на развитие спорта», – рассказала Елена Чернышова, она также добавила, что после подписания дополнительного соглашения по умным площадкам, примут решение о месте их установке.

По словам и.о. председателя профильного комитета, площадки будут расположены в шаговой доступности, заниматься на них смогут бесплатно все желающие. По мнению спикера, это поможет привлечь псковичей к занятиям физической активностью.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что по всей России в 2022 году появятся более 200 «умных» спортивных площадок.

На данные цели выделили около 5 млрд рублей. По словам Дмитрия Чернышенко, правительство создаёт инфраструктуру для развития спорта и проводит соревнования, несмотря на введенные против страны санкции.

Работа направлена на достижение цели, поставленной президентом: вести здоровый образ жизни должны не менее 70% россиян.