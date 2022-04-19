Темпы дорожного строительства в России растут

Темпы дорожного строительства в России продолжают набирать обороты, несмотря на внешние обстоятельства. Работа по развитию активно ведется и на федеральных, и на региональный дорогах.

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев объявил о том, что в 2022 году состоятся строительство и реконструкция 228 километров федеральных и 1598 километров региональных дорог. Также предстоит капитальный ремонт 6,5 тыс. километров федеральных и 16,8 тыс. километров региональных трасс.

Масштабные строительные работы на дорожных объектах последних лет продолжаются в том же режиме, на них не повлияла трудная экономическая ситуация. Например, не снижаются темпы на обходах Нижнекамска, Волгограда и Набережных Челнов в Татарстане, на обходе Владикавказа в Северной Осетии. Строительство обхода Анапы планируют завершить уже в этом году.

«В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет. Большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественная», – заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Все ранее запланированные работы ведутся в соответствие с заключенными контрактами. Подрядчики выполняют обязательства в срок, а в некоторых регионах с опережением графика, например, в случае со строительством самого длинного в Вологодской области мостового перехода через реку Шексну в Череповце.