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Транспорт / Инфраструктура

Темпы дорожного строительства в России растут

19 апреля 2022 года, 14:43

Темпы дорожного строительства в России продолжают набирать обороты, несмотря на внешние обстоятельства. Работа по развитию активно ведется и на федеральных, и на региональный дорогах.

Темпы дорожного строительства в России растут

Фото: Федеральное дорожное агентство Росавтодор

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев объявил о том, что в 2022 году состоятся строительство и реконструкция 228 километров федеральных и 1598 километров региональных дорог. Также предстоит капитальный ремонт 6,5 тыс. километров федеральных и 16,8 тыс. километров региональных трасс.

Масштабные строительные работы на дорожных объектах последних лет продолжаются в том же режиме, на них не повлияла трудная экономическая ситуация. Например, не снижаются темпы на обходах Нижнекамска, Волгограда и Набережных Челнов в Татарстане, на обходе Владикавказа в Северной Осетии. Строительство обхода Анапы планируют завершить уже в этом году.

«В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет. Большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественная», – заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Все ранее запланированные работы ведутся в соответствие с заключенными контрактами. Подрядчики выполняют обязательства в срок, а в некоторых регионах с опережением графика, например, в случае со строительством самого длинного в Вологодской области мостового перехода через реку Шексну в Череповце.

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