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Транспорт / Инфраструктура

В Псковской области по нацпроекту отремонтируют участок дороги «Гдов – Брагино»

19 апреля 2022 года, 12:34

Участок автомобильной дороги «Гдов – Брагино» протяженностью 2,4 км в Гдовском районе Псковской области приведут в нормальное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В Псковской области по нацпроекту отремонтируют участок дороги «Гдов – Брагино»

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядная организация в ходе запланированных работ выполнит фрезерование изношенного дорожного полотна и ремонт существующих примыканий и пересечений, восстановит укрепленную часть виражей и обочин, заменит крайние звенья труб, укрепит обочины, а также выполнит устройство из асфальтобетонной смеси выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Кроме того, в рамках контракта подрядчик отремонтирует автобусные остановки и приведет в порядок посадочные площадки с тротуарами и пандусами и заездные карманы. Дорожники также восстановят существующие сигнальные столбы и нанесут дорожную разметку. Это позволит обеспечить на данном участке автомобильной дороги безопасность движения.

В Псковской области по нацпроекту отремонтируют участок дороги «Гдов – Брагино»

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Заказчиком ремонтных работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядной организацией – ООО «СпецТрансСервис». На ремонт участка дороги «Гдов – Брагино» согласно контракту будет выделено порядка 50 млн рублей. В эксплуатацию дорожный объект должен быть введен до 12 августа 2022 года.

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