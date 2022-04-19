В Псковской области по нацпроекту отремонтируют участок дороги «Гдов – Брагино»

Участок автомобильной дороги «Гдов – Брагино» протяженностью 2,4 км в Гдовском районе Псковской области приведут в нормальное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация в ходе запланированных работ выполнит фрезерование изношенного дорожного полотна и ремонт существующих примыканий и пересечений, восстановит укрепленную часть виражей и обочин, заменит крайние звенья труб, укрепит обочины, а также выполнит устройство из асфальтобетонной смеси выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Кроме того, в рамках контракта подрядчик отремонтирует автобусные остановки и приведет в порядок посадочные площадки с тротуарами и пандусами и заездные карманы. Дорожники также восстановят существующие сигнальные столбы и нанесут дорожную разметку. Это позволит обеспечить на данном участке автомобильной дороги безопасность движения.