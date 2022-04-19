Две медали завоевала сборная Псковской области на Первенстве России по танцевальному спорту

Сборная Псковской области завоевала две бронзовые медали на Первенстве России по танцевальному спорту. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

На соревнованиях Псковскую область представляла команда «Хоть Отбавляй». Бронзовые медали в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» завоевали Мария Костина (номинация «Девушки 13-15 лет 1х1»), а также сборная команда нашего региона и Краснодарского края: Мария Костина и Никита Костин из Пскова и Дэниз Айдемир из Сочи.

Кроме того, в рамках Чемпионата и Первенства России состоялся и финал Международного фестиваля по брейкингу «Русская Рулетка». На соревнованиях в категории «Юниоры» победил пскович Никита Костин.

«Поздравляю наших ребят, молодцы!» – подчеркнул Михаил Ведерников.