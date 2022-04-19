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Спорт / Соревнования

Две медали завоевала сборная Псковской области на Первенстве России по танцевальному спорту

19 апреля 2022 года, 11:59

Сборная Псковской области завоевала две бронзовые медали на Первенстве России по танцевальному спорту. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Две медали завоевала сборная Псковской области на Первенстве России по танцевальному спорту

Фото из группы «Хип-Хоп Центр «Хоть Отбавляй» Псков» в соцсети «ВКонтакте»

На соревнованиях Псковскую область представляла команда «Хоть Отбавляй». Бронзовые медали в дисциплинах «брейкинг» и «брейкинг – командные соревнования» завоевали Мария Костина (номинация «Девушки 13-15 лет 1х1»), а также сборная команда нашего региона и Краснодарского края: Мария Костина и Никита Костин из Пскова и Дэниз Айдемир из Сочи.

Кроме того, в рамках Чемпионата и Первенства России состоялся и финал Международного фестиваля по брейкингу «Русская Рулетка». На соревнованиях в категории «Юниоры» победил пскович Никита Костин.

«Поздравляю наших ребят, молодцы!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

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