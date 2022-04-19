До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 19 апреля

19 апреля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день, согласно данным синоптиков, по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков по территории региона 19 апреля не ожидается. Ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове в этот день осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем будет держаться на отметке 15…17 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов.

В Великих Луках также без существенных осадков. Дневная температура составит +14…+16 градусов. Ночью похолодает до 0…+2 градусов.