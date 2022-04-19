Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 19 апреля

19 апреля 2022 года, 09:27

19 апреля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 19 апреля

Фото Дарьи Хватковой

В этот день, согласно данным синоптиков, по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков по территории региона 19 апреля не ожидается. Ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове в этот день осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем будет держаться на отметке 15…17 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов.

В Великих Луках также без существенных осадков. Дневная температура составит +14…+16 градусов. Ночью похолодает до 0…+2 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Завод по переработке отходов запустят в Псковской области в 2024 году
Состоялись похороны уроженца Псковской области, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса
Мать пыталась забить сына молотком в Себеже
22-летний мужчина предстанет перед судом за вступление в половой акт с несовершеннолетней
До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 апреля
К 9 мая обновят дорожную разметку на центральных улицах Пскова
20 апреля в Пскове состоится «Массовая зарядка»
Рабочие отремонтировали водопровод по улице Маргелова
DX-экспедицию в псковский анклав Дубки готовят радиолюбители региона

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг