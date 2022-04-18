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Транспорт / Инфраструктура

К 9 мая обновят дорожную разметку на центральных улицах Пскова

18 апреля 2022 года, 17:42

К 9 мая планируется обновить дорожную разметку на центральных улицах Пскова и въездах в город. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на своей странице в «ВКонтакте».

К 9 мая обновят дорожную разметку на центральных улицах Пскова

Фото со страницы Бориса Елкина в социальных сетях

На текущей неделе в Пскове начинается обновление дорожной разметки. Сначала рабочие нанесут ее на гарантийные участки дорог. «Это стоп-линии и пешеходные переходы на улицах Юбилейной, Красноармейской набережной, Некрасова, Гражданской, Коммунальной, Максима Горького. Работать будут в ночную смену, чтобы не создавать автомобильных пробок», – пояснил Борис Елкин, он также рассказал, что после этого начнут наносить продольные линии разметки.

Для нанесения разметки будут использовать термопластик. Для выполнения работ будут использоваться пять специализированных машин, помимо этого в нанесении разметки будут участвовать ручные бригады разметчиков.

Борис Елкин поручил Управлению городского хозяйства согласовать работу подрядных организаций по разметке, ремонту и уборке. «Каждая из них готовит график, чтобы не получилось ситуации, когда сразу после нанесения разметки на дороге начали ямочный ремонт, проливку швов или уборку», – уточнил он.

Гарантийный срок на разметку не менее года. Работы планируется завершить до 31 августа.

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