Псковские таможенники обнаружили сильнодействующие вещества у гражданина Молдовы

Сильнодействующие вещества обнаружили сотрудники Псковской таможни у гражданина Молдовы на российско-латвийское границе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющейся информации, гражданин Молдовы планировал вывезти незадекларированные смеси и таблетки, которые содержат сильнодействующие вещества, с таможенной территории Евразийского экономического союза через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка» в Псковской области.

Иностранный гражданин, который ехал на автобусе в Кишинев, заявил сотрудникам ведомства об отсутствии у него ограниченных или запрещенных к ввозу товаров и не заполнил пассажирскую таможенную декларацию.

При прохождении таможенного контроля у гражданина Молдовы нашли блистеры и флакончики с различными растворами и таблетками. Мужчина отметил, что самостоятельно применяет обнаруженные препараты, предъявив фотографию рецепта, который был выдан в Белоруссии на его имя.

«В дальнейшем иностранный гражданин рассказал, что приобрел эти препараты у знакомого мужчины для повышения мышечной массы и знал, что данные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, ограничены в гражданском обороте», – отметил заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок.

Он также уточнил, что позже гражданин Молдовы признался, что рецепт, который ранее был показан, не является подлинным. В частности, рецепт ему передал мужчина, который и продал препараты с сильнодействующими веществами.

По результатам исследования было установлено, что обнаруженные в ходе таможенного контроля таблетки содержат в своем составе стенозолол – сильнодействующее вещество. Масса сотни таблеток составила 7,3 грамма. Растворы, которые находились во флаконах, также содержали сильнодействующие вещества. В составе препаратов – пропионат тестостерона массой 22,57 грамма, ацетат тремболона массой 20,79 грамма и изокапроат тестостерона массой 14,72 грамма.

В отношении гражданина Молдовы возбудили уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ).