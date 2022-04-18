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Досуг / Погода

День без осадков обещают жителям Псковской области 18 апреля

18 апреля 2022 года, 09:33

18 апреля по территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

День без осадков обещают жителям Псковской области 18 апреля

Фото Арсения Тимашова

Согласно прогнозам синоптиков, 18 апреля по Псковской области ожидается переменная облачность. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов.

В Пскове в этот день без осадков. Дневная температура составит +10…+12 градусов. Ночью похолодает до 0…-2 градусов.

В Великих Луках также не прогнозируется осадков. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +11…+13 градусов, в ночное – -1…+1 градус.

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