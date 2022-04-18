День без осадков обещают жителям Псковской области 18 апреля

18 апреля по территории Псковской области существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Согласно прогнозам синоптиков, 18 апреля по Псковской области ожидается переменная облачность. Ветер северных направлений умеренный. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов.

В Пскове в этот день без осадков. Дневная температура составит +10…+12 градусов. Ночью похолодает до 0…-2 градусов.

В Великих Луках также не прогнозируется осадков. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +11…+13 градусов, в ночное – -1…+1 градус.