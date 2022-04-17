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Досуг / Погода

До +11 градусов ожидается в Псковской области 17 апреля

17 апреля 2022 года, 10:21

17 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +6…+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 2…7 градусов ниже нуля, сообщает Псковский гидрометцентр.

До +11 градусов ожидается в Псковской области 17 апреля

Фото Арсения Тимашова

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется. Ветер северных направлений от слабого до умеренного.

В Пскове 17 апреля также не ожидается осадков. Дневная температура составит +8…+10 градусов. Ночью похолодает до 3…5 градусов мороза.

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