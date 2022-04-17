До +11 градусов ожидается в Псковской области 17 апреля

17 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +6…+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 2…7 градусов ниже нуля, сообщает Псковский гидрометцентр.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется. Ветер северных направлений от слабого до умеренного.

В Пскове 17 апреля также не ожидается осадков. Дневная температура составит +8…+10 градусов. Ночью похолодает до 3…5 градусов мороза.