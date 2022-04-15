Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До -2 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 16 апреля

15 апреля 2022 года, 18:37

16 апреля по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +4...+9 градусов. Ночью похолодает до -2...+3 градусов, сообщили «Псковской правде» в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 апреля по Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. В ночное время по территории региона, днем – местами, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Новую волну коронавируса обсудили в очередном выпуске «Псковского телеграма»
В два раза увеличат выплаты для ветеранов к Дню Победы в Псковской области
Кристина Потупчик: Затраты на антирусскую кампанию в медиа несопоставимы с платой за газ и товарооборотом между Россией и ЕС
В Пскове устранили аварию на водопроводе по улице Юбилейной
В Пскове осудили экс-руководителя авиакомпании за незаконное хищение денежных средств
Презентация проекта «Культурное наследие псковичей» состоялась в Пскове
Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем по СЗФО и по России в целом
Дополнительные рейсы автобуса №8 организуют в Пскове на праздничных выходных
Более 22 млн рублей выделят Псковской области на поддержку промышленных предприятий

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг