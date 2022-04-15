До -2 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 16 апреля

16 апреля по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +4...+9 градусов. Ночью похолодает до -2...+3 градусов, сообщили «Псковской правде» в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 апреля по Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. В ночное время по территории региона, днем – местами, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.