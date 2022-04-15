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Досуг / Погода

Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 15 апреля

15 апреля 2022 года, 09:36

15 апреля в Псковской области будет облачно. Днем ожидаются осадки в виде дождей, ночью – в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 15 апреля

Фото: Арсений Тимашов

Ночью и утром 16 апреля на дорогах в некоторых районах образуется гололедица. Северный ветер будет дуть с умеренной силой.

Синоптики прогнозируют, что в дневное время воздух прогреется до +5...+10 градусов, в ночное время столбики термометров покажут -2...+3 градуса.

В Пскове днем температура составит до +7...+9, ночью – до -1...+1 градусов.

В Великих Луках ночью днем столбики покажут до +8...+10 градусов, ночью – до 0...-2 градусов.

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