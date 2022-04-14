С 15 апреля в Псковской области запустят дополнительные пригородные поезда

Дополнительные пригородные поезда запустят на территории Псковской области с 15 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

С 15 апреля по 1 октября по средам будут курсировать дополнительные поезда по маршрутам «Великие Луки – Невель-2» и «Новосокольники – Невель-2».

Из Великих Луках пригородный поезд будет отправляться в 08.10. Прибытие в Невель запланировано на 09.42. Из Новосокольников пассажирский поезд будет отправляться в 15.00. В Невель он будет прибывать в 16.07.

С актуальной информации о расписании пригородных поездов на территории Псковской области можно ознакомиться на сайтах Северо-Западной пригородной пассажирской компании, на информационных стендах, а также на других порталах.