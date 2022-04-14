До +11 градусов и умеренный дождь ожидаются в Псковской области 15 апреля

15 апреля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1...6 градусов тепла. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, в ночное время с прояснениями. Ночью по территории Псковской области пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В дневное время в большинстве муниципалитетов региона прогнозируются дожди, в отдельных районах – с мокрым снегом.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.