Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +11 градусов и умеренный дождь ожидаются в Псковской области 15 апреля

14 апреля 2022 года, 18:37

15 апреля по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1...6 градусов тепла. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

До +11 градусов и умеренный дождь ожидаются в Псковской области 15 апреля

Источник: pixabay.com

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, в ночное время с прояснениями. Ночью по территории Псковской области пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В дневное время в большинстве муниципалитетов региона прогнозируются дожди, в отдельных районах – с мокрым снегом.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

388 млн рублей направят на модернизацию Печорской районной больницы
С 15 апреля в Псковской области запустят дополнительные пригородные поезда
Круглосуточный медицинский пункт работает при пункте временного размещения беженцев в Невельском районе
Более 160 млн рублей направят на благоустройство общественных территорий в Псковской области в текущем году
Ярмарку вакансий проведут для прибывших в Псковскую область беженцев
Движение на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове перекроют почти на две недели
Педагоги из Псковской области могут принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей
Еще 85 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
Псковские предприниматели предлагают способ вывести из кризиса отрасль автоперевозок

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг