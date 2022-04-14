Движение на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове перекроют почти на две недели

С 18 апреля по 1 мая в Пскове в связи с проведением ремонтных работ для движения автотранспорта будет перекрыт участок дороги на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской подрядная организация отфрезерует старое покрытие и выполнит устройство нижнего слоя асфальта. Работы будут проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков», – подчеркнули в городской администрации.

Ремонт Рижского проспекта в Пскове проводится на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Ремонт проспекта осуществляет подрядчик ООО «ДорСтройСервис». Завершение работ запланировано на 30 августа 2022 года.