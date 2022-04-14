Дождливый день ожидается в Псковской области 14 апреля

14 апреля в Псковской области прогнозируется переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, ночью в большей части районов он перерастет в умеренный. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Южный ветер днем будет дуть с умеренной силой, ночью сменится на слабый.

Столбики термометров в дневное время покажут до +10...+15 градусов, ночью – до +1...+6 градусов.

В Пскове небольшой дождь ожидается вечером, ночью он перерастет в умеренный. Воздух днем прогреется до +12...+14 градусов, ночью похолодает до +3...+5 градусов.

В Великих Луках умеренные дожди ожидаются в ночное время. Температура днем составит от +13 до +15 градусов, ночью – от +2 до +4 градусов.