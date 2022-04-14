Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Дождливый день ожидается в Псковской области 14 апреля

14 апреля 2022 года, 09:26

14 апреля в Псковской области прогнозируется переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь, ночью в большей части районов он перерастет в умеренный. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Дождливый день ожидается в Псковской области 14 апреля

Фото: pixabay

Южный ветер днем будет дуть с умеренной силой, ночью сменится на слабый.

Столбики термометров в дневное время покажут до +10...+15 градусов, ночью – до +1...+6 градусов.

В Пскове небольшой дождь ожидается вечером, ночью он перерастет в умеренный. Воздух днем прогреется до +12...+14 градусов, ночью похолодает до +3...+5 градусов.

В Великих Луках умеренные дожди ожидаются в ночное время. Температура днем составит от +13 до +15 градусов, ночью – от +2 до +4 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Движение на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове перекроют почти на две недели
Педагоги из Псковской области могут принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей
Еще 85 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
Псковские предприниматели предлагают способ вывести из кризиса отрасль автоперевозок
Голышев: Растет число стран, которые поддерживают Россию, сводя на нет все усилия коллективного запада
Скончался известный псковский богослов и краевед Андрей Таскаев
Назарой о помощи беженцам: Человеческое всегда будет выше социально-экономического
Число предложений на рынке недвижимости в Псковской области сократилось
Опубликовали расписание заездов псковских автобусов №9 на кладбище «Крестовское»

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг