До +15 градусов прогнозируется в Псковской области 14 апреля

14 апреля по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +10...+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 апреля по Псковской области прогнозируется переменная облачность. В течение дня по территории региона преимущественно без осадков. В вечернее время в северных районах Псковской области возможен небольшой дождь.

Ветер южных, юго-западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.