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Досуг / Погода

До +15 градусов прогнозируется в Псковской области 14 апреля

13 апреля 2022 года, 18:37

14 апреля по территории Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +10...+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +15 градусов прогнозируется в Псковской области 14 апреля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 апреля по Псковской области прогнозируется переменная облачность. В течение дня по территории региона преимущественно без осадков. В вечернее время в северных районах Псковской области возможен небольшой дождь.

Ветер южных, юго-западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

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