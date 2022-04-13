15 апреля в Пскове ограничат движение по двум улицам для проведения соревнований

Для проведения соревнований по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» в Пскове 15 апреля ограничат движение по двум улицам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

15 апреля с 12.00 до 16.00 движение будет закрыто на всем протяжении улицы Московской и на участке улицы Герцена – от улицы Первомайской до улицы Школьной. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицу Труда.

Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа и традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Пскове и Печорском районе с 15 по 17 апреля. В состязаниях примут участие свыше 630 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Брянска, Всеволжска, Воронежа, Калининграда, Кириши, Выборга, Калуги, Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Обнинска, Кировска, Смоленска, Тамбова, Приозерска, Соснового Бора, Твери, Фрязино, Удомли, а также Ленинградской, Московской и Новгородской областей.

В частности, на 15 апреля у Гремячей башни в Пскове запланирован городской спринт. В 12.50 состоится забег для учеников шестых классов школ города, в 13.30 будет дан старт спортсменам по возрастным категориям. 16 апреля соревнования пройдут в деревне Косыгино Печорского района. 17 апреля состязания состоятся в деревне Печки.

Как сообщили в спортивном клубе ориентирования «Русь», который выступает организатором, итоги соревнований в каждой возрастной группе будут подведены по результатам трех дней состязаний. Победителей и призеров наградят грамотами, медалями и памятными призами.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков», – сообщили в городской администрации.