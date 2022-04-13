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Транспорт / Инфраструктура

Начался ремонт дороги Новгородка – Пушкинские Горы

13 апреля 2022 года, 10:54

Начался ремонт дороги Новгородка – Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Начался ремонт дороги Новгородка – Пушкинские Горы
Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога длиной 24,6 километров разделена на два участка: первые 12 километров должны ввести в эксплуатацию до 9 августа 2022 года, остальные 12,6 километров – до 30 июля 2023 года.

Подрядная организация работает на первом участке. Специалисты уже расчистили полосы отвода от кустарника и деревьев, отфрезеровали 4 километра старого асфальтобетонного покрытия, разобрали бортовой камень.

Сейчас подрядчик восстанавливает виражи и укрепленную часть обочин.

После рабочие отфрезеруют еще 8 километров изношенного дорожного полотна, обновят кюветы и уложат асфальт. На обочинах устранят просадки и укрепят щебеночно-песчано-гравийной смесью, засеят их прибровочную часть травой.

Помимо этого, специалисты должны отремонтировать водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съездоы. На автобусных остановках благоустроят посадочные площадки, заездные карманы, установят автопавильоны, скамейки и урны. На проезжую часть нанесут разметку.

Заказчик работ – ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик - ООО «Автомобильные дороги Пскова».

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