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Досуг / Погода

День без осадков ожидается в Псковской области 13 апреля

13 апреля 2022 года, 09:19

13 апреля в Псковской области дождя не будет. В течение дня ожидается небольшая облачность. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

День без осадков ожидается в Псковской области 13 апреля

Фото: Pixabay

Северный ветер будет слабый, переходящий в умеренный. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, ночью – до столбики термометров покажут -1…-6 градусов.

В Пскове в дневное время температура составит до +12…+14, в ночное – до -2...-4 градусов.

В Великих Луках днем столбики термометров покажут до +12...+14 градусов, ночью до -3...-5 градусов.

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Комментарии

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