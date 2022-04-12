До -5 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 13 апреля

13 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +10...+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенный осадков по территории региона 13 апреля не ожидается.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.