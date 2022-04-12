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Досуг / Погода

До -5 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 13 апреля

12 апреля 2022 года, 18:45

13 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +10...+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В этот день, согласно прогнозам синоптиков, по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенный осадков по территории региона 13 апреля не ожидается.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.

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