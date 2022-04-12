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Досуг / Погода

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 апреля

12 апреля 2022 года, 10:38

12 апреля в Псковской области в дневное время воздух прогреется до +8...+13, ночью столбики термометров покажут до 0...-5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 апреля

В регионе ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер северных направлений будет дуть с умеренной силой.

В Пскове температура днем будет до +11...+13 градусов, ночью – до -1...-3 градусов.

В Великих Луках в дневное время воздух прогреется до +10...+12 градусов, ночью – до -2...-4 градусов.

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