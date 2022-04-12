До 1 сентября движение между деревнями Старая Пустошка и Линец Пустошкинскинского района будет ограничено

С 11 апреля по 1 сентября на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия между деревнями Старая Пустошка и Линец Пустошкинскинского района будет ограничена пропускная способность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

В рамках капитального ремонта на участке федеральной дороги с 471 по 481 километр специалисты займутся разработкой грунта, устройством земляного полотна, подстилающего слоя, основания дорожной одежды и ливневой канализации.

В связи с этим на время работ будет организовано реверсивное движение машин, которое будет сопровождаться светофорным регулированием. Помимо этого, скорость движения ограничена до 40 километров в час.

На обозначенном участке дороги установят временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.

Генеральной подрядной организацией выступает АО «Буер».