Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

До 1 сентября движение между деревнями Старая Пустошка и Линец Пустошкинскинского района будет ограничено

12 апреля 2022 года, 08:25

С 11 апреля по 1 сентября на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия между деревнями Старая Пустошка и Линец Пустошкинскинского района будет ограничена пропускная способность. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

До 1 сентября движение между деревнями Старая Пустошка и Линец Пустошкинскинского района будет ограничено

В рамках капитального ремонта на участке федеральной дороги с 471 по 481 километр специалисты займутся разработкой грунта, устройством земляного полотна, подстилающего слоя, основания дорожной одежды и ливневой канализации. 

В связи с этим на время работ будет организовано реверсивное движение машин, которое будет сопровождаться светофорным регулированием. Помимо этого, скорость движения ограничена до 40 километров в час.

На обозначенном участке дороги установят временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.

Генеральной подрядной организацией выступает АО «Буер».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стартовал прием заявок на участие в премии «Сделано в России»
Ушел из жизни псковский спортсмен Юрий Щеглов
Первый заместитель главы администрации Плюсского района отправился добровольцем защищать Донбасс
До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 апреля
25 тонн льна сгорели в Печорском районе
Состоялись похороны трёх уроженцев Псковской области, погибших в ходе спецоперации на Украине
Новый бортовой камень начали устанавливать на улице Советской Армии в Пскове
Прибывшие в Псковскую область из ДНР дети будут учиться в школе в Невельском районе
До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 12 апреля

Комментарии

Авторизация
No comments
Автодилеры затаились

Транспорт / Автопарк
4 марта 15:38

Автодилеры затаились

Что происходит на псковском авторынке?
Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Транспорт / Автопарк
25 февраля 17:32

Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

Транспорт / Инфраструктура
15 февраля 17:45

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу