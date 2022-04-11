До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 12 апреля

12 апреля по территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8...+13 градусов и в ночное – 0...-5 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 апреля по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков по территории региона в этот день не ожидается.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы.