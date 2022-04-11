Интенсивные осадки ожидаются в Псковской области с 15 апреля

С 15 апреля в Псковской области ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

По её словам, по Псковской области в ближайшие три дня ожидается достаточно благоприятная погода. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется, однако возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке до +10 градусов. «Для этого месяца – это очень хорошо», – уточнила Тала Нещадимова.

Интенсивные осадки в Псковской области ожидаются с 15-16 апреля. В эти дни по территории региона пройдут мокрый снег с дождем. Дневная температура за счет облачности будет держаться на отметке 7-8 градусов тепла. Тала Нещадимова подчеркнула, что подобная погода для апреля является нормальной.