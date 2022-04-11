Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Интенсивные осадки ожидаются в Псковской области с 15 апреля

11 апреля 2022 года, 17:45

С 15 апреля в Псковской области ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Интенсивные осадки ожидаются в Псковской области с 15 апреля

Источник: pixabay.com

По её словам, по Псковской области в ближайшие три дня ожидается достаточно благоприятная погода. Существенных осадков по территории региона не прогнозируется, однако возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке до +10 градусов. «Для этого месяца – это очень хорошо», – уточнила Тала Нещадимова.

Интенсивные осадки в Псковской области ожидаются с 15-16 апреля. В эти дни по территории региона пройдут мокрый снег с дождем. Дневная температура за счет облачности будет держаться на отметке 7-8 градусов тепла. Тала Нещадимова подчеркнула, что подобная погода для апреля является нормальной.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 100 млн рублей получит Псковская область на поддержку здравоохранения
Последние восемь лет Донецкий молодёжный театр работал, несмотря на обстрелы
Псковские рестораторы: Рынок общепита будет другим
Арбитражный суд Псковской области призвал включить компанию «ЭГЛЕ» в реестр недобросовестных поставщиков
Владимир Компаниец назначен управляющим псковского отделения Северо-Западного Сбербанка
Еще 88 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки
45 пьяных водителей задержали в Псковской области с 4 по 10 апреля
Частично восстановлена работа светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове
Готовиться к новой волне коронавируса призвала Марина Гаращенко

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг