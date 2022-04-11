Пожилой мужчина погиб в результате пожара в Псковском районе

10 апреля в 22:52 в результате пожара в Псковском районе в СНТ «Псковитянка» погиб 74-летний мужчина. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на ГУ МЧС России по Псковской области. Возгорания произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

9 апреля в 4:25 в неэксплуатируемой постройке 10х20 м в деревне Фишнево Бежаницкого района сгорела кровля. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.

11 апреля в 2:50 в Пскове на Сиреневом бульваре в мусоросборочной камере многоквартирного дома сгорел пластиковый мусорный контейнер. Предположительно это случилось из-за неосторожного обращения с огнём.