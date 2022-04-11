До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 апреля

11 апреля на территории Псковской области днем воздух прогреется до +8...+13 градусов. Ночью температура опустится до 0...-5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер западных направлений будет дуть умеренно.

В Пскове днем будет до +10...+12 градусов, ночью – до -1…-3 градусов.

В Великих Луках столбики термометров покажут до +9...+11 градусов, ночью – до -1...-3 градусов.