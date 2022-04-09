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Транспорт / Инфраструктура

С 11 апреля стоимость проезда по маршруту «Великие Луки – Опухлики» снизят до 230 рублей

9 апреля 2022 года, 10:49

До 230 рублей снизят стоимость проезда по маршруту «Великие Луки – Опухлики» с 11 апреля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона 9 апреля. Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале.

С 11 апреля стоимость проезда по маршруту «Великие Луки – Опухлики» снизят до 230 рублей

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, за последнее время Центр управления регионом зафиксировал множество жалоб от граждан, которые касались стоимости проезда по маршруту «Великие Луки – Опухлики».

Михаил Ведерников подчеркнул, что цена на проезд выросла с 1 апреля из-за изменения региональных тарифов. В частности, ранее стоимость одного километра на пригородном составляла 4 рубля, с начала месяца она была повышена до 5 рублей. 

В связи с повышением тарифа стоимость проезда по маршруту «Великие Луки – Опухлики» выросла до 270 рублей.

«По моему поручению комитет по транспорту уже отработал этот вопрос с подрядчиком. С 11 апреля цена будет снижена до 230 рублей», – сообщил губернатор Псковской области.

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