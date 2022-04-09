Девушка выпала из окна девятого этажа в Пскове

Девушка выпала из окна девятого этажа дома, расположенного на улице Инженерной в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ Псковская сводка». Девушка скончалась на месте от полученных травм.

По словам соседей, в квартире, из которой выпала девушка, в очередной раз выпивала компания. Поводом, скорее всего, являлось освобождение одного из присутствовавших из мест заключения. С девушкой мужчина познакомился через социальные сети.

Во время застолья бывший заключенный вместе со своим приятелем отправился за спиртным, а когда вернулся в квартиру, его стали спрашивать: «Где твоя девушка?». Многие из присутствовавших подумали, что девушка пошла с ними, однако в это время она уже лежала внизу на тротуаре. Медики, которые прибыли на место инцидента, констатировали смерть.

На месте происшествия работали сотрудники ППС и ГИБДД, которые не дали компании разойтись, а также следователи СУ СК. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.