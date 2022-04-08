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Досуг / Погода

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 апреля

8 апреля 2022 года, 09:22

8 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2…+3 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 апреля

Источник: pixabay.com

В этот день, согласно данным синоптиков, по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время по территории региона временами пройдет дождь. Ночью существенных осадков не прогнозируется. Ветер южных направлений от умеренного до сильного.

В Пскове дневная температура составит +10…+12 градусов, ночная – 0…+2 градуса. В Великих Луках температура воздуха в дневное время также будет держаться на отметке +10…+12 градусов. Ночью похолодает до -1…+1 градуса.

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