До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 апреля

8 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2…+3 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В этот день, согласно данным синоптиков, по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время по территории региона временами пройдет дождь. Ночью существенных осадков не прогнозируется. Ветер южных направлений от умеренного до сильного.

В Пскове дневная температура составит +10…+12 градусов, ночная – 0…+2 градуса. В Великих Луках температура воздуха в дневное время также будет держаться на отметке +10…+12 градусов. Ночью похолодает до -1…+1 градуса.