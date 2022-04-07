Порядка 390 пожаров зарегистрировали в Псковской области с начала года

С начала 2022 года на территории Псковской области зарегистрировали 388 пожаров. Ими был нанесен прямой материальный ущерб в размере 237 млн 946 тыс. рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

На пожарах в Псковской области за три месяца текущего года погибли 22 человека, травмы различной степени тяжести получили 12 человек. Ни один ребёнок не пострадал.

Основными причинами пожаров в 193 случаях являлось неосторожное обращение с огнем, в 87 – нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, в 69 – нарушение правил устройства и эксплуатации печи, в 20 – поджоги, в 12 – на транспорте, в семи случаях – иные причины.

В районных центрах и городах Псковской области с начала текущего года зарегистрировали 204 пожара, которыми был нанесен прямой материальный ущерб на сумму 235 млн 432 тыс. рублей. В них погибли четыре человека, один из которых был в нетрезвом виде.

184 пожара за текущий период зарегистрировали в сельской местности. Общий материальный ущерб от них составил 2 млн 514 тыс. рублей. На пожарах в сельской местности погибли 18 человек, четверо из них были в нетрезвом виде.

В жилом секторе Псковской области с начала года зарегистрировали 211 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 4 млн 596 тыс. рублей. На пожарах погибли 20 человек.

Основными причинами в 57 случаях явилось неосторожное обращение с огнем, в 68 – нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, в 60 – нарушение правил устройства и эксплуатации печи, в 17 – поджоги, в пяти – на транспорте, в четырех случаях – иные причины.

С начала 2022 году на пожарах в Псковской области было уничтожено 73 строения, семь транспортных средств и 71, 99 кв. м площадей. За данный период были спасены 154 человек, 287 строений, материальные ценности на сумму 40 млн 460 тыс рублей и один автотранспорт.

Из числа погибших в пожарах 10 человек – лица без определенного рода деятельности, семь – лица пенсионного возраста, четыре – рабочие, один – инвалиды.