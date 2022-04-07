До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 7 апреля

7 апреля по территории Псковской области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, днем местами умеренные, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 7 апреля по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений умеренный. Дневная температура в этот день составит +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов.

В Пскове прогнозируется дождь. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +9…+11 градусов. Ночью похолодает до 4…6 градусов выше нуля.

В Великих Луках также возможен дождь. Дневная температура составит +11…+13 градусов, ночная – +5…+7 градусов.