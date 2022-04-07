Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 7 апреля

7 апреля 2022 года, 09:25

7 апреля по территории Псковской области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, днем местами умеренные, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 7 апреля

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозам синоптиков, 7 апреля по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений умеренный. Дневная температура в этот день составит +8…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов.

В Пскове прогнозируется дождь. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +9…+11 градусов. Ночью похолодает до 4…6 градусов выше нуля.

В Великих Луках также возможен дождь. Дневная температура составит +11…+13 градусов, ночная – +5…+7 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В псковской музыкальной школе № 1 заменили стулья по решению суда
Белых голубей выпустят в небо у псковского храма Александра Невского в честь Благовещения
Новая волна COVID-19 в Псковской области может начаться к концу мая
Горводоканал предупредил о возможном отключении воды на трёх улицах Пскова 7 апреля
Карантин по бешенству сняли в двух эпизоотических очагах в Великих Луках
Голышев: Информационная война против России велась всегда
Председатель «Команды 2018» прокомментировал планы правительства по поддержке экономики
Дальнобойщику из России аннулировали визу из-за георгиевской ленточки
Псково-Печерский монастырь готов отреставрировать Дом стрельца в Печорах

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг