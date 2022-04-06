Небольшие осадки и до +6 градусов ожидается в Псковской области 6 апреля

6 апреля по территории Псковской области температура воздуха в дневное время составит +1…+6 градусов и в ночное – 0…-4 градуса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день, согласно данным синоптиков, прогнозируется облачная погода. В дневное время по территории Псковской области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Ночью ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможно образование гололедицы. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове температура воздуха днем составит +3…+5 градусов. Ночью похолодает до 0…2 градусов мороза. В Великих Луках дневная температура будет держаться на отметке +4…+6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…2 градусов ниже нуля.