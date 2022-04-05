Реконструкция 3,5 километров проходит в Красногородском районе

В Красногородском районе проходит реконструкция дороги «Ильинское – Влесно – Астахново – Оборино – Синяя Никола» протяженностью 3,5 км. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
В Красногородском районе проходит реконструкция дороги «Ильинское – Влесно – Астахново – Оборино – Синяя Никола» протяженностью 3,5 км. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
По завершении ремонта дорогу сделают двухполосной, она также из гравийной станет асфальтовой. Рабочие отфрезерует изношенное дорожное покрытие, расчистят полосу отвода, проведут ремонт пересечения, примыкания и съездов, выполнит устройство лестничного схода, водоотведения и водопропускных труб. Помимо этого, подрядчик сделает тротуары и автобусные остановки с двумя автопавильонами.
Также специалисты планируют заняться переустройством воздушных линий электропередач и устройством 19 опор наружного освещения.
Также на отремонтированной дороге появится барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки и разметка.