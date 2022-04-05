Реконструкция 3,5 километров проходит в Красногородском районе

В Красногородском районе проходит реконструкция дороги «Ильинское – Влесно – Астахново – Оборино – Синяя Никола» протяженностью 3,5 км. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работы будет выполнять подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с администрацией Красногородского района. Всего на реконструкцию направили порядка 330 млн рублей. В основном они предоставлены из федерального бюджета в рамках Государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

По завершении ремонта дорогу сделают двухполосной, она также из гравийной станет асфальтовой. Рабочие отфрезерует изношенное дорожное покрытие, расчистят полосу отвода, проведут ремонт пересечения, примыкания и съездов, выполнит устройство лестничного схода, водоотведения и водопропускных труб. Помимо этого, подрядчик сделает тротуары и автобусные остановки с двумя автопавильонами.

Также специалисты планируют заняться переустройством воздушных линий электропередач и устройством 19 опор наружного освещения.

Также на отремонтированной дороге появится барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки и разметка.