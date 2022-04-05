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Досуг / Погода

Тала Нещадимова: «Мирелла» – не самый худший вариант циклона

5 апреля 2022 года, 11:12

Циклон «Мирелла», обрушившийся на Псковскую область 5 апреля, является не самым худшим циклоном. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Тала Нещадимова: «Мирелла» – не самый худший вариант циклона

Фото Арсения Тимашова

По её словам, погоду в Псковской области в настоящее время в основном определяют западные процессы – так называемый западно-восточный перенос. Одним из «моментов» этого переноса и выступает циклон «Мирелла».

««Мирелла» – не самый худший вариант циклона. Хотя мы и ожидаем усиление ветра до неблагоприятных значений», – уточнила Тала Нещадимова. 

Кроме того, псковский метеоролог сообщила, что с 6 апреля осадки будут прогнозироваться лишь в отдельных муниципалитетах региона. Ветер также будет ослабевать – до 7-12, 9-14 метров в секунду.

В ближайшие дни температура воздуха по Псковской области в ночное время составит -1...-6, -2...-7 градусов. Днем столбики термометров будут держаться на отметке +1...+6, +2...+7 градусов.

«В ближайшее время тепло, которое отмечалось в марте, не прогнозируется, но тем не менее это не самый плохой вариант апреля», – подчеркнула Тала Нещадимова.

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