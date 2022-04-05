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Досуг / Погода

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 5 апреля

5 апреля 2022 года, 10:36

5 апреля по Псковской области температура воздуха днем будет держаться на отметке +1...+6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 1...6 градусов мороза. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Согласно прогнозам синоптиков, 5 апреля по Псковской области ожидается облачная погода. В дневное время по территории региона пройдет мокрый снег с дождем, в ночное – небольшой снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер южных направлений умеренный, днем – местами сильный порывистый.

В Пскове дневная температура составит +3...+5 градусов. Ночью похолодает до -3...-5 градусов. В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 3...5 градусов выше нуля, в ночное – 4...6 градусов мороза.

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