Псковские таможенники обнаружили контрафактные сигареты в кормах для животных

Псковские таможенники обнаружили 12 тыс. 600 контрафактных пачек белорусских сигарет среди гранул кормовой добавки для скота в Себежском районе в вагоне на таможенном посту ЖДПП Посинь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Фото: пресс-служба Псковской таможни
Белорусские сигареты были упакованы в черную плёнку и спрятаны среди гранул кормовой добавки для скота (свекловичного жома). Их нелегально планировали перевезти в Латвию.
По предварительной информации стоимость изъятого товара составляет более 760 тыс. рублей.
Проводятся проверочные мероприятия.