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Происшествия

Псковские таможенники обнаружили контрафактные сигареты в кормах для животных

4 апреля 2022 года, 17:41

Псковские таможенники обнаружили 12 тыс. 600 контрафактных пачек белорусских сигарет среди гранул кормовой добавки для скота в Себежском районе в вагоне на таможенном посту ЖДПП Посинь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Псковские таможенники обнаружили контрафактные сигареты в кормах для животных

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Белорусские сигареты были упакованы в черную плёнку и спрятаны среди гранул кормовой добавки для скота (свекловичного жома). Их нелегально планировали перевезти в Латвию.

По предварительной информации стоимость изъятого товара составляет более 760 тыс. рублей.

Проводятся проверочные мероприятия.

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