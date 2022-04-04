Псковские таможенники обнаружили контрафактные сигареты в кормах для животных

Псковские таможенники обнаружили 12 тыс. 600 контрафактных пачек белорусских сигарет среди гранул кормовой добавки для скота в Себежском районе в вагоне на таможенном посту ЖДПП Посинь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

